國際財經

英國脫歐之路崎嶇不平，英鎊/美元走勢亦備受影響，極為波動。上周四(10月10日)英國首相約翰遜(Boris Johnson)及愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)的會晤有重要進展，推動英鎊/美元上周大漲逾500點至最高1.2706。

儘管周一(10月14日)有外交官表示，歐盟希望約翰遜作出更多讓步，且表示本周不太可能達成全面協議，該消息一度拖累英鎊/美元回調逾130點，但兩位歐盟官員在周二(10月15日)卻指歐盟和英國之間的磋商接近達成脫歐協議草案，市埸亦憧憬英國將可如期達成協議，英鎊/美元再度大漲逾270點至最高1.2877，創5月15日以來的5個月新高。

此外，今早(10月17日)北愛爾蘭民主統一黨雖然表示無法支持當前脫歐協議在關稅方面的建議，但下午歐盟主席容克表示已與英國達成脫歐協議，該消息推動英鎊/美元短線飆升近190點至1.2989，較日內低位1.2749大漲240點，刷新自5月13日以來的5個月高位。

技術分析方面，英鎊/美元自10月10日低位1.2206開始大幅反彈，一周內升幅近800點，同時滙價在周線圖中亦突破自2018年3月開始形成的下降趨勢線阻力1.2700水平，若後市能順利突破1.3000關口，有機會進一步上望1.3160水平(由2018年4月16日高位1.4376至2019年9月2日低位1.1958下跌浪的50%斐波那契回吐水平)。不過，日線圖的RSI顯示英鎊/美元已進入超買區域，而且滙價在1.3000心理關口的阻力強勁，短期內或會受到獲利回吐的壓力而出現一定回調。由於英國工黨和北愛爾蘭統一黨仍不滿意此份協議，周六(10月19日)英國議會能否通過此份協議仍是未知之數，小心這段期間英鎊走勢將極為波動。

交易策略方面，我們根據10月8日策略於1.2520建立的英鎊/美元沽盤(下望1.2205，升穿1.2550止損)已於1.2550平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元反彈至1.3150-1.3170區域沽出，下望1.2880，升穿1.3200止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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