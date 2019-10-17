國際財經

歐盟與英國達脫歐新協議，利好市場氣氛，帶動歐洲股市中段上揚。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7212點，升44點或0.63%；德國DAX指數報12769點，升99點或0.79%；法國CAC 40指數報5728點，升32點或0.56%；意大利富時MIB指數報22613點，升183點或0.82%。

道指期貨暫報27062點，升122點。

歐盟於今明兩日舉行峰會，英國首相約翰遜與歐盟委員會主席容克會面後在社交媒體宣布，英國與歐盟就脫歐達成協議，形容英國取得一份可以取回「控制權」的偉大協議。不過，英國國會能否通過脫歐新協議就存在隱憂，與執政保守黨結盟的北愛爾蘭民主統一黨重申，不支持這份協議，主要是不滿有關北愛邊界海關的方案。

中美上周達成首階段貿易協議。美國總統特朗普表示，正在把上周宣布達成的部分貿易協議落實成正式文本，又稱可能要等到在即將到來的智利亞太經合組織(APEC)峰會上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的任何貿易協議，但強調中國已經開始採購美國農產品。

中國商務部表示，中美工作層正在就首階段協議的具體文本進行磋商，也在就下階段工作安排進行具體的討論，爭取盡早達成一致，而第一階段協議包括中方按照市場化原則增加自美農產品進口。

數據方面，英國9月零售銷售按月持平，符合預期；按年增加3.1%，低於預期增加3.2%。美國能源資訊局(EIA)稍後將公布上周原油庫存，預料將上升400萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少180萬桶與260萬桶。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報53.13美元，跌0.23美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報59.28美元，跌0.14美元或0.24%。