國際財經

南韓電動汽車電池製造商LG化學稱，預計2024年全球電動汽車銷量將在2018年的水平上增長逾5倍，佔全球汽車總銷量約15%。

LG化學又預料，至2025年，電池成本將從2015年的平均每千瓦時200美元，降至每千瓦時100美元。目前，電池成本約佔電動汽車價格的三分之一，是更廣泛採用電動汽車的最大障礙之一。

該公司表示，預計2024年全球純電動和插電式混合動力汽車銷量，將從去年的240萬輛增至1320萬輛，佔全球汽車總銷量15%。