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中國商務部新聞發言人高峰在例行記者會上表示，近期在華盛頓結束的新一輪中美經貿高級別磋商中，雙方就共同關心的經貿問題進行坦誠高效建設性討論，取得實質性進展。

高峰續稱，在第一階段協議中，包括中方將根據國內需要，按照市場化原則，增加自美國的農產品訂購，以及美方將為此創造良好條件。

美國總統特朗普上周宣布，中國承諾兩年內購買400億至500億美元的美國農產品。不過，《華爾街日報》報道，中國貿易談判代表只是向美方表明，中國在有需要及價格合適時，才會購買美國農產品，沒有承諾何時購買以及採購金額。