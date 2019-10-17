國際財經

英國與歐盟本周恐未能達成脫歐協議、西班牙政局不穩、市場對中美落實首階段協議的可能性抱存疑慮，加上美國與歐盟貿易糾紛或升溫，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7172點，升4點或0.06%；德國DAX指數報12675點，升5點或0.05%；法國CAC 40指數報5691點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報22437點，升9點或0.04%。

道指期貨暫報26918點，跌22點。

歐盟於今明兩日舉行峰會，外界關注英國與歐盟的談判，能否趕及達成新的脫歐協議。英國和歐盟代表據報已敲定「脫歐」協議框架，但北愛爾蘭民主統一黨表明，不支持脫歐新協議中有關北愛邊界海關的建議，指會繼續與英國政府商討，尋求得出合理的方案。

歐洲理事會主席圖斯克稱，有關脫歐問題的最終定論，目前仍然充滿變數，但相關協議的基礎已經確立，理論上雙方可在本周四決定是否接納對方提出的協議條款。

中美早前達成首階段貿易協議。美國總統特朗普表示，正在把上周宣布達成的部分貿易協議落實成正式文本，又稱可能要等到在即將到來的智利亞太經合組織(APEC)峰會上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的任何貿易協議，但強調中國已經開始採購美國農產品。

不過，美國眾議院較早時通過《香港人權與民主法案》，以及另外兩項有關香港的法案和決議。中國外交部表示強烈憤慨，聲言如最終通過成為法例，中方必採取有力措施反制。外界憂慮，中美在涉及香港政治方面的爭拗，或使未來兩國達成貿易協議蒙上陰影。

美國與歐盟貿易爭拗恐升溫，特朗普稱，有信心在與歐盟進行的關稅戰中獲勝，指美國不可能在與歐盟進行的關稅戰中落敗，因為美國對歐盟的雙邊貿易存在巨額逆差。根據美國數據，去年對歐盟的貿易逆差為1080億美元。

地緣局勢方面，西班牙加泰羅尼亞的示威浪潮未有平息，大批支持加獨民眾響應號召，由多個社區出發遊行到巴塞隆拿市中心，聲援由多個工會發動的大罷工，向西班牙政府施壓。有示威者阻塞交通，航空交通仍然混亂。看守政府首相桑切斯(Pedro Sanchez)啟動《國家安全法》，又召集內閣舉行會議，商討應對方法。當局警告不會在任何壓力下低頭，並稱讚警方採取適當措施，遏止暴亂。

美國原油庫存上周大增逾千萬桶且超出預期，加上石油需求疲弱，油價扭轉上日漲逾1%的強勢，今日走軟。紐約原油期貨現時每桶報52.95美元，跌0.41美元或0.77%；倫敦布蘭特期油報59.09美元，跌0.33美元或0.56%。

美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，預料將上升400萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少180萬桶與260萬桶。