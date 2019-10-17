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今日 10:37 國際財經

IMF:美中貿易爭端影響波及新興市場

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國際貨幣基金組織(IMF)表示，美國和中國這兩個全球最大經濟體之間的貿易緊張關係，是全球經濟的一個重要風險來源，對新興市場具有「真正的溢出效應」。

IMF貨幣和資本市場部主任Tobias Adrian稱，過去兩年，中美針鋒相對的貿易戰對金融市場產生重大影響。

該組織另一位官員則說，這場爭端可能會給較小經濟體帶來骨牌效應。他敦促世界各地的政策制定者繼續共同努力，以解決這些貿易緊張局勢，因為這是不確定性的重要來源，也是帶來經濟下行風險的重要來源，確實對新興市場有溢出效應。

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