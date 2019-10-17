國際財經

英國與歐盟的脫歐協議遲遲未能達成，德國據報可能會採取緊急措施，以應對英國「硬脫歐」導致的任何市場恐慌，例如實施沽空禁令等。

隨着英國脫歐期限逐步逼近，英國廣播公司(BBC)政治編輯Laura Kuenssberg引述接近政府消息稱，英國與歐盟周三不會達成新的脫歐協議。

路透引述德國、意大利及荷蘭的官員報道，一旦市場出現大幅下滑，法蘭克福、阿姆斯特丹和羅馬當局可能會限制沽空交易，以防止價格波動被放大。

報道又引述消息人士表示，德國金融監管局可能會對一籃子股票實施臨時沽空禁令，而這些企業是特別容易受到英國脫歐所造成的經濟衝擊。據悉，雖然投資者也可能沽空企業債券，但德國金融監管局主要關注的是企業股票。

報道指出，荷蘭金融市場監管局(AFM)也在做類似的準備。發言人表示，如果價格波動加劇，交易場所可以暫停股票等金融產品的交易。

羅馬方面也可能採取類似措施。路透引述意大利官員稱，如果在英國脫歐前後出現的極度波動危及金融穩定，該國金融市場監管局(CONSOB)可能會實施沽空禁令。實施禁令的決定會在提前很短時間通知的情況下作出，視市場發展情況而定。

英國首相約翰遜此前已多次承諾，無論是否達成脫歐協議，英國都將於10月31日退出歐盟。許多銀行家擔心，倘若本周英國與歐盟雙方未能達成協議，可能遠早於31日就會引發市場震盪。