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IBM上季盈利勝預期 雲端收入增長11%

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國際商業機器(IBM)公布，截至9月底止第三季盈利優於市場預期，主要受惠於雲端服務收入有強勁增長。

IBM表示，上季純利按年跌38%至16.7億美元；每股經調整盈利為2.68美元，較分析員預測值高1美仙。

集團指出，上季總收入跌3.9%至180.3億美元，低於分析員預測值182.2億美元；撇除滙兌及出售業務等效應後，收入跌幅為0.6%。

IBM重視拓展的雲端服務收入，上季升11%至50億美元，而攤佔收入比重最高的科技服務收入，則跌5.6%至67億美元。

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