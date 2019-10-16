國際財經

CNBC電視台報道，日本軟銀與美國摩根大通將於未來數天，分別提交融資建議，協助共享辦公室營運商WeWork渡過財政困難，有關融資建議將由WeWork董事會作出決定。

報道引述消息人士稱，WeWork可能要求兩間公司合併各自的建議，或者只揀選其中一項融資建議。據悉，摩通所提融資建議只涉及債務融資。

WeWork、軟銀與摩通拒評上述消息。

較早時有傳媒報道，軟銀將獨自提出價值50億美元的融資建議。此前有傳媒稱，摩根也提出涉資50億美元的融資建議。