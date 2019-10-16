熱門：

今日 05:19 國際財經

軟銀摩通傳各自提交WeWork融資建議

放大圖片

CNBC電視台報道，日本軟銀與美國摩根大通將於未來數天，分別提交融資建議，協助共享辦公室營運商WeWork渡過財政困難，有關融資建議將由WeWork董事會作出決定。

報道引述消息人士稱，WeWork可能要求兩間公司合併各自的建議，或者只揀選其中一項融資建議。據悉，摩通所提融資建議只涉及債務融資。

WeWork、軟銀與摩通拒評上述消息。

較早時有傳媒報道，軟銀將獨自提出價值50億美元的融資建議。此前有傳媒稱，摩根也提出涉資50億美元的融資建議。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。