國際財經

英國廣播公司(BBC)政治編輯Laura Kuenssberg引述接近政府消息稱，英國與歐盟周三不會達成新的脫歐協議。

Kuenssberg在Twitter貼文，披露上述消息。不過她表示，不確定談判是否已經破局，抑或有下一輪的談判。

此前有傳媒稱，雙方有望達成新的脫歐協議，帶動英鎊滙價上揚。

另外，歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)表示，英國是否按計劃在本月底脫歐，以及能否趕及在本周四與歐盟達成脫歐協議，再過7至8個小時就會有結論。