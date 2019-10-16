國際財經

美股周三表現反覆，因零售銷售7個月來首次下跌，觸發市場對經濟前景的憂慮，但美國銀行(Bank of America)業績理想，令美股跌幅收窄。

道指收市跌22點或0.08%；早段低開後最多下滑81點，低見26943點；踏入中段曾觸及即市高位27058點，升幅為33點。標指收市回落0.2%，報2989點。納指挫0.3%，收報8124點。美國銀行第三季盈利按年下跌21.33%，經調整後每股盈利0.75元，高於預期的0.68元，股價收市上揚1.48%。油股埃克森美孚下滑1.71%，雪佛龍都倒退1.03%，為表現最差的兩隻道指成分股。

歐股個別發展，英股受脫歐談判不確定因素影響，跌0.6%，德股升0.32%，法股跌不到0.1%。周二傳出英歐將達成脫歐協議，利好日股升1.5%，至10個月新高，MSCI亞太指數(不計日本)升0.4%。

市場續關注中美貿易談判進展，美國總統特朗普在白宮見記者時稱，有報道指在簽署協議前中國不會開始購買美國農產品，有關報道是錯誤，強調中國已經開始採購。至於與中國的協議，他重申可能要等到與中國國家主席習近平於11月智利亞太經合組織(APEC)會議期間會面時才簽署。

不過，美國眾議院較早時通過《香港人權與民主法案》，以及另外兩項有關香港的法案和決議。中國外交部表示強烈憤慨，聲言如最終通過成為法例，中方必採取有力措施反制。外界憂慮，中美在涉及香港政治方面的爭拗，或使未來兩國達成貿易協議蒙上陰影。

月底減息機會增

美國商務部周三公布，全國零售銷售9月份下跌0.3%，是今年2月以來首次下跌，與市場估計的0.3%增長及8月份的0.6%增長背道而馳，反映消費開支對美國經濟主要支持開始出現裂痕，增加聯儲局本月底連續第三次減息的機會。

不過，芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)周三在一個演說中表示，今年減息兩次已經足夠，並重申主席鮑威爾的言論，稱美國經濟和政策都處於「良好位置」(a good place)。儘管聯儲局9月已透露年內再下調利率的機會不大，市場仍強烈預期10月底再減息。

撇除汽車、汽油、建築物料和食品服務的核心零售銷售無變動，上月升0.3%。報告顯示，13個零售類別中有7個下跌，包括網上零售在內的非實體店零售銷售下跌0.3%，是去年12月以來首次下跌。

油金齊受惠美元跌

全國房屋建築商協會(NAHB)的樓市信心指數10月份升至71，是去年2月以來最高水平，主要因為按揭利率下跌；讀數高於50代表建築商對前景樂觀。企業庫存在8月無起跌，市場本來預期升0.2%。

零售數字欠佳拖累美元，美滙指數尾段跌0.28%，報98.01；美元兌歐羅亦跌0.4%，報1.1076美元；美元兌日圓偏軟，報108.77日圓。紐約期金受惠升0.7%，每盎斯收報1494美元。

布蘭特期油收市升1.2%，報每桶59.42美元；紐約期油升1%，收報53.36美元。油價雖然走高，但經濟增長放緩，加上市場憂慮美國原油庫存進一步增加，仍令價格面對壓力。