國際財經

歐洲股市周三收市偏軟，泛歐指數Stoxx 600收報393點，回吐0.14%。歐盟峰會本周四、周五召開前，英國正盡最後努力與歐盟磋商脫歐協議，投資者抱持審慎觀望態度。

英國富時100指數收報7167點，跌0.61%或43點；德國DAX指數收報12670點，上揚0.32%或40點；法國CAC 40指數收報5696點，微跌0.09%或5點；意大利富時MIB指數收報22428點，回升0.28%或62點；西班牙IBEX 35指數收報9386點，攀升0.33%或30點。