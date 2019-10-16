美國銀行(Bank of America)公布，第三季盈利52.72億元(美元‧下同)，按年下跌21.33%，每股盈利0.56元。經調整後每股盈利0.75元，高於預期的0.68元。
期內，扣除利息支出的季度收入228.07億元，按年升0.37%。
其中，淨利息收入121.87億元，按年增1.04%；非利息收入106.2億元，按年下降0.4%。
另外，截至9月底止，首9個月盈利192.5億元，按年下跌2.07%；收入688.95億元，上升0.81%。
今日 20:18 國際財經
美國銀行(Bank of America)公布，第三季盈利52.72億元(美元‧下同)，按年下跌21.33%，每股盈利0.56元。經調整後每股盈利0.75元，高於預期的0.68元。
期內，扣除利息支出的季度收入228.07億元，按年升0.37%。
其中，淨利息收入121.87億元，按年增1.04%；非利息收入106.2億元，按年下降0.4%。
另外，截至9月底止，首9個月盈利192.5億元，按年下跌2.07%；收入688.95億元，上升0.81%。
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