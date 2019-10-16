熱門：

今日 20:18 國際財經

美銀第三季少賺21% 勝預期

放大圖片

美國銀行(Bank of America)公布，第三季盈利52.72億元(美元‧下同)，按年下跌21.33%，每股盈利0.56元。經調整後每股盈利0.75元，高於預期的0.68元。

期內，扣除利息支出的季度收入228.07億元，按年升0.37%。

其中，淨利息收入121.87億元，按年增1.04%；非利息收入106.2億元，按年下降0.4%。

另外，截至9月底止，首9個月盈利192.5億元，按年下跌2.07%；收入688.95億元，上升0.81%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。