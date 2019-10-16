國際財經

英國脫歐協議未必能達成，加上投資者關注中美能否於月底前敲定首階段貿易協議文本，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時41分，英國富時100指數報7199點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報12661點，升31點或0.25%；法國CAC 40指數報5700點，跌1點或0.03%；意大利富時MIB指數報22426點，升60點或0.27%。

道指期貨暫報26942點，跌60點。

英國脫歐期限逼近，有報道指歐盟認為英國脫歐協議不可能達成，除非英國有所行動。外電引述一名英國官員指出，民主統一黨正抵制英國首相約翰遜政府的脫歐方案，因此政府目前認為達成脫歐協議的可能性低。BBC政治編輯Laura Kuenssberg引述政府消息人士稱，本周達成英國脫歐協議的可能性現在正在下降。

此外，中美兩國可能於本月底前敲定首階段貿易協議文本。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，美國總統特朗普政府在貿易政策上的強硬轉變會帶來一些短期成本，但這些成本會被美國經濟的長期受益所抵消。

外電引述知情人士透露，中國將難以每年購買500億美元美國農業產品，除非中國取消對美國產品加徵的懲罰性關稅，而這麼做將需要特朗普作出相應的行動。

數據方面，歐羅區9月消費物價調和指數(HICP)按年上漲0.8%，低於預期上升0.9%，為近3年的新低。英國9月消費物價指數(CPI)按年上升1.7%，亦低於預期上升1.8%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報52.9美元，升0.09美元或0.17%；倫敦布蘭特期油報58.66美元，跌0.08美元或0.14%。