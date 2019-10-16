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【看圖測市】倫敦金受制下降通道 中期或下望1440

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英國首相約翰遜(Boris Johnson)及愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)在上周四(10月10日)會晤後指出有一定機會在10月底前達成脫歐協議。另外，中美貿易代表於10月10日至11日在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商並取得階段性進展。兩大消息大大降低了市埸的避險情緒，倫敦金兩日內大跌逾40美元至最低1473.88美元，創10月2日以來的逾一周新低。

不過，本周初英國脫歐磋商不確定性以及美國可能制裁土耳其再度刺激了避險需求。金價曾一度升至最高1498.33美元，逼近1500美元關口。然而，兩位歐盟官員在周二(10月15日)指歐盟和英國之間的磋商接近達成脫歐協議草案，市埸憧憬英國將可如期達成協議，避險需求下降再度拖累倫敦金大跌逾20美元至1477.08美元。

技術分析方面，倫敦金於上周升至最高1516.97美元後受制於下降通道頂部阻力1518-1520美元區域（同時亦是由9月4日高位1557.01美元至10月1日低位1458.96美元下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平）並重新展開下行趨勢。目前倫敦金已跌破頭肩頂型態的重要頸線支持1485美元水平，若短期內金價未能重新企穩1485美元的話，後市很可能繼續下探1440美元甚至是1420美元水平。

交易策略方面，早前於10月8日所定的倫敦金沽盤已取消。短期內待倫敦金回升至1510-1512美元區域沽出，下望1490美元，升穿1515美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

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