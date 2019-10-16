國際財經

Facebook(fb)擬發行加密貨幣Libra。負責監督Libra發行工作的Libra協會董事總經理Bertrand Perez表示，許多銀行和金融機構對Libra項目感興趣，預計在正式推出時，會員數量可達到100家。



近日Libra協會多名創始成員宣布退出，包括PayPal、Visa及萬事達卡等，創始成員由原先的28個減至21個。截至目前，創始成員中沒有銀行。

針對Visa和萬事達卡等的退出，Perez說，在金融和銀行領域，將獲得一些知名企業的支持。