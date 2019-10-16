熱門：

今日 18:00 國際財經

Libra協會:正式推出時會員達100家

放大圖片

Facebook(fb)擬發行加密貨幣Libra。負責監督Libra發行工作的Libra協會董事總經理Bertrand Perez表示，許多銀行和金融機構對Libra項目感興趣，預計在正式推出時，會員數量可達到100家。

近日Libra協會多名創始成員宣布退出，包括PayPal、Visa及萬事達卡等，創始成員由原先的28個減至21個。截至目前，創始成員中沒有銀行。

針對Visa和萬事達卡等的退出，Perez說，在金融和銀行領域，將獲得一些知名企業的支持。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。