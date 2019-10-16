國際財經 港股直擊 即巿股評

上周叫大家留意地產股，最終特首林鄭月娥今日份《施政報告》，一如預期推多招撐樓市，配合中美關係緩和效應，掟到殘的地產股大翻身，以農地較多的新世界(00017)最醒，個別更已貼近100天線目標，應趁機代落袋換馬。

短炒完地產股後，手上資金可加碼內房，尤其之前推介的融創(01918)、美的置業(03990)、世房(00813)、奧園(03883)、時代中國(01233)及中梁(02772)，上述多隻剛剛起步，連同銷售、派息及市盈率甚有吸引力，只要人仔走強，二線內房遠比一線好。

正如本欄相信貿戰會無限輪迴，繼中美宣布完成首階段協議，今日有傳中方要求美國撤回所有報復關稅才會購買農產品，一句到尾貿易戰依然有排打，亦不是今次全球升市的主因。

升市主因是聯儲局靜靜雞推行第四輪量化寬鬆(QE)政策，雖然主席鮑威爾死口唔認喺量寬，但佢老哥上周五趁中美貿易戰及英國脫歐期間，公布每個月買600億美元短債，更實行9個月，換句話說，白鴿局9個月共掟5400億美元，即吹脹美國負債表規模到最少4.49萬億美元，與歷史高位4.52萬億美元唔差好遠，股市唔升才怪。

鈀金連番破頂可續揸

最後Update吓鈀金情況，由8月底寫咗篇《鈀金有博大霧空間》到9月13日的《汽車股巴閉 鈀金更有勢》後，鈀金價格連番破頂創新高，執筆時造1739.8美元，累升14.7%，遠遠跑贏吉利(00175)、廣汽(02238)、東風(00489)及長汽(02333)同期分別升9%、跌3%、升5.5%及跌3.7%。

隨著內地救經濟，首先是撐樓市，其次要救汽車業，正如之前講過，無論吉利、廣汽、東風及長汽，又或者喺豐田、本田、寶馬、平治定凌志，每架車的催化器都要用到鈀金，故此鈀金仍可衝上1900美元樓上，即仲有逾9%升幅，鈀金ETF(上市編號:PALL)仍值得揸住。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。