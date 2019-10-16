國際財經

英國脫歐僵局有望於本周打破、美國藍籌業績表現符合預期，惟投資者關注中美能否於月底前敲定首階段貿易協議文本，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7210點，跌1點或0.02%；德國DAX指數報12663點，升33點或0.27%；法國CAC 40指數報5704點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報22360點，跌4點或0.02%。

道指期貨暫報26918點，跌84點。

英國脫歐期限逼近，英國與歐盟正在布魯塞爾就脫歐協議深入討論。英國政府發言人表示，脫歐談判繼續取得進展，雙方的磋商具有建設性。他們將在當地時間周三上午再次開會。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，儘管英國與歐盟達成脫歐協議已變得愈來愈困難，但雙方仍有可能於本周敲定協議。不過，對協議能否在英國國會通過有重要影響的北愛爾蘭民主統一黨(DUP)，黨魁范愛玲(Arlene Foster)表示，不會接納任何要求北愛跟隨歐盟關稅要求的脫歐協議。

中美兩國可能於本月底前敲定首階段貿易協議文本。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，特朗普政府在貿易政策上的強硬轉變會帶來一些短期成本，但這些成本會被美國經濟的長期受益所抵消。有外電引述知情人士透露，中國將難以每年購買500億美元美國農業產品，除非中國取消對美國產品加徵的懲罰性關稅，而這麼做將需要美國總統特朗普作出相應的行動。

美國與歐洲國家的貿易關係轉趨緊張，繼美國早前宣布將對至多75億美元的歐盟進口商品徵收關稅後，可能會對意大利數碼稅提出報復措施。美國總統特朗普將向到訪白宮的意大利總統馬塔雷拉表達對意國有意開徵數碼稅計劃的不滿，強調如果意大利一意孤行實施有關稅種，美國不排除採取報復措施。

另外，國際貨幣基金組織(IMF)公布最新一期《世界經濟展望報告》，再度把今年全球經濟增長預期下調至3%，較7月時預測低0.2個百分點，為2008年金融危機以來的最低水平。

石油出口國組織(OPEC)及其他產油國暗示可能進一步限制供應，加上投資者寄望英國與歐盟可能達成脫歐協議，油價在上日跌逾1%後，今日回穩。紐約原油期貨現時每桶報52.86美元，升0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報58.78美元，升0.04美元或0.07%。