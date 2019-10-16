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今日 14:55 國際財經

日股高收1.2% 四連揚

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美股標指及納指隔晚漲1%，因美國藍籌業績表現符合預期，且中美貿易緊張氣氛緩和，亞太區股市走強。

中美料月底前能夠敲定首階段貿易協議文本，帶動日本股市連升4日。日經平均指數收報22472點，漲265點或1.2%。

南韓央行再減息，當地股市造好。韓國首爾綜合指數收報2082點，升14點或0.71%。

南韓央行將指標利率下調0.25厘，至1.25厘，符合市場預期，為年內第二次減息，追平歷史低位。

澳洲股市亦漲逾1%，澳洲普通股指數收報6843點，漲79點或1.18%。

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