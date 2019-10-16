即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易談判見曙光，環球股市近期集體回升，以過去5個交易日表現計，恒指回升約3%，不過近日更為吸睛的要數日本股市。日經平均指數過去4日累升約1000點，更突破今年以來新高，挑戰22500點水平。

觀乎近期日本經濟數據，基本因素或難以說明股市強勢破頂。反映製造業表現的核心機核訂單8月份大幅倒退14.5%，而工業生產均跌幅亦達4.7%；服務業方面，市場亦擔心將受今個月起上調銷售稅打擊。據日本政府公布的最新景氣動向指數顯示，領先指數及同步指數均進一步回落，彭博經濟分析師指，配合其分析模型推算，日本經濟已初步出現衰退警號。

惟市場總是「壞消息當好消息」操作，事關投資者正憧憬日本央行將加碼刺激政策，行長黑田東彥上月表明，將檢視環球經濟放慢對日本經濟及物價的影響，更指加大負利率是選項之一。利率期貨反映，市場預期央行於10月底議息會議，超過90%機會將負利率擴大至負0.2厘。日圓兌美元近日曾跌兩個月低位，逼近109水平，日圓貶值對股市或帶來一定支持作用。

資金流向亦成日股破頂動力之一，除央行購買日股ETF及當地企業持續進行回購之外，日本財政部數據顯示，截至10月4日的一星期，外資淨買入日本股票規模達1萬億日圓，為近半年以來最多，分析相信，外資回流將維持一段時間。從估值角度看，縱然日股已升至去年12月最高，惟日經平均指數今年來升12%，跑輸MSCI所有國家指數15%升幅； 而預測市盈率方面，日股約15.9倍，較後者約17倍低，投資者或憧憬仍有追落後空間。

散戶如希望投資日本股市，除可參與日股相關ETF外，輪場亦有直接與日經平均指數掛勾的認股證產品，看好部署可參考日經購(10044)，淡倉選擇則有日經沽(10052)，兩者實際槓桿介乎18至20倍，同為今年12月到期。

日經輪與本港指數輪及單頭輪買賣方式無異，輪價跳動以日經期貨作參考，而當日經期貨於本港時間下午2時15分至3時30分暫停交易時，發行人將以新加坡交易所或芝加哥商品交易所上市的日經期貨進行對沖，繼續為產品提供流通量。

仍有一點投資者須留意的是，日經輪證涉及滙兌風險，假設其他因素不變下，如日圓貶值，將對輪價有負面作用，惟在普遍情況下，除非日圓匯價大幅急劇波動，否則對輪價影響不會太大。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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