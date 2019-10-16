國際財經

環球私募股權基金公司璞米資本(Permira)宣布，已完成最新併購基金Permira VII(P7/璞米七號基金)的募集，募資總額達目標上限的110億歐羅。

P7將貫徹璞米資本投資市場領先企業的長期戰略，幫助增長動力巨大而強韌的企業充分發揮潛力。基金將繼續聚焦調配資金投資於科技、消費、金融服務、醫療及工業科技與服務五大領域。

璞米資本聯席管理合夥人Tom Lister稱，很高興是次募資反應熱烈，除了現有投資者外，亦非常歡迎全球各地的新投資者加入。