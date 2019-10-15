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傳政府加快收地 增首置上車盤試點

行政長官林鄭月娥今日(周三)上午11時宣讀新一份《施政報告》，消息稱政府目標在未來5年，收回超過700公頃新界農地及棕地，其中400公頃已納入規劃，包括表明將引用《收回土地條例》進行。

美眾院表決通過《香港民主與人權法案》



美國國會眾議院周二表決後通過《香港民主與人權法案》、《保護香港法案》及《與香港並肩決議案》合共三項法案，稍後將提交予參議院審議。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26647點，較昨日恒指收市高水143點。

￭ ADR港股比例指數報26581點，較港收市高77點。

￭ 周大福(01929)料截至9月底止6個月盈利降，去年同期賺利19.36億元。

￭ 山水水泥(00691)9個月盈利按年增46.55%。

格羅斯:負利率提振經濟和資產價格或已告終



「債王」格羅斯發文稱，在沒有實質財政刺激政策下，負利率對經濟和資產的提振或已結束，準備好迎接全球經濟增長緩慢，以及市場價格結束雙位數上漲的格局。美國聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，即使經濟陷衰退，也不宜推行負利率；英國央行貨幣政策委員弗利格持相同見解。

IMF再降全球經濟增長預測 創逾十年低



國際貨幣基金組織(IMF)發表報告，將今年全球經濟增長預期下調至3%，為2008年金融危機以來的最低水平。

道指收市漲237點 脫歐露曙光鎊闖1.28美元



美國企業出爐的季績普遍勝預期，帶動美股道指曾大漲332點，收市回順仍漲237點或0.89%；標指進賬1%；納指上揚1.24%。摩通第三季純利按年增8%，勝預期，股價高收3%；高盛上季盈利挫24%遜預期，股價曾插逾3%，收市倒漲0.31%。英國與歐盟快將達成脫歐協議，鎊一度急升1.52%，闖上1.28美元關。

外圍焦點簡訊

￭ 外電：中國冀美國撤消向中國貨加徵關稅，才購買500億美元農業品。

￭ 美高梅度假村分別簽約，出售拉斯維加斯兩間賭場酒店權益，套現金額共約51億美元。

￭ 美國聯合航空第三季盈利勝預期，期內總收入升3.4%。

￭ 強生第三季盈利按年升22.85%；核心每股盈利勝預期。

￭ 花旗集團第三季盈利按年增6.3%，經調整後每股盈利勝預期。

￭ 美滙指數尾段由升轉跌0.16%，報98.3；日圓兌美元則倒跌0.42%。

￭ 紐約期金收市下滑0.9%，每盎斯報1483.5美元，創本月新低。

￭ 紐約期油收市跌1.5%，每桶報52.81美元；布蘭特期油反覆下滑1%。

￭ 英國股市收跌0.03%；德國升1.15%；法國反彈1.04%。