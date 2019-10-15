國際財經

美國企業新鮮出爐的第三季度業績多勝預期，帶動美股早段造好，道指曾大漲332點，突破27000關。英國與歐盟快將達成脫歐協議，刺激英鎊一度急升1.52%，闖上1.28美元關。

道指周二高開23點後愈升愈有，即市高位曾觸及27120點，收市回順報27024點，仍漲237點或0.89%；標指收市進賬1.00%，報2995點；納指上揚1.24%，收報8148點。歐洲Stoxx 600指數尾段受英國脫歐傳來好消息刺激，收市升1.11%。英股因失業率上升和英鎊走強影響，埋單微跌0.03%；德股和法股分別揚升1.15%和1.05%。

美國聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)拒絕預測本月底聯儲局的議息取向，他向外電稱，儲局同僚應再次考慮減息，以預防中美貿易紛爭等經濟威脅。

上周五中美達成首階段貿易協議所帶動的樂觀情緒消退，美滙指數尾段由升轉跌0.16%，報98.3；日圓也先升後軟，倒跌0.42%，至每美元兌108.85日圓。憧憬周內達成脫歐協議，英鎊勁升1.4%，兌1.2782美元；歐羅升0.1%，兌1.1036美元。

摩通季績勝預期 股價收升3%

避險情緒驟降，紐約期金收市下滑0.9%，每盎斯報1483.5美元，創本月新低。

國際油價續回吐，紐約期油早段曾挫2.24%，收市縮窄跌幅至1.5%，每桶報52.81美元；布蘭特期油也反覆下滑1%，每桶收報58.74美元。

華爾街大行業績好壞參半，摩根大通上季受惠定息收入業務按年躍升25%和投資銀行收費增加，第三季純利按年增8%至90.8億美元，好過預期；花旗上季每股盈利為1.97美元，稍高於預期，主要靠回購股份和實際稅率下降帶動。摩通股價收市升3.01%，花旗先跌後漲1.40%。

高盛投資Uber失利和投資銀行收入按年少15%，上季每股盈利勁挫24%，至每股4.79美元，遜預期，拖累股價曾插逾3%，收市倒漲0.31%。富國銀行上季亦受按揭收入減少和銷售醜聞相關訴訟開支影響，按年少賺26%，扣除特殊項目後每股賺1.07美元，低於預期1.15美元，股價先跌後升1.70%。

聯合健康(UnitedHealth)和強生(Johnson & Johnson)昨日出爐的季度業績勝預期，提高全年盈利預測，股價收市分別升8.1%和1.6%。