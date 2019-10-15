國際財經

路透報道，美國通用汽車(GM)為期30天的工潮可能很快告一段落，因為勞資雙方接近達成新的薪酬協議。消息曝光後，GM股價一度升2.4%。

根據報道，雙方仍在斟酌協議內容細節，可能要到周三才公布達成協議。GM與美國聯合汽車工人工會(UAW)拒評上述消息。

路透較早時報道，GM行政總裁巴拉(Mary Barra)與總裁Mark Reuss，都加入與UAW薪酬協議談判。UAW前一天披露，將於周四與本地工會代表開會，講解談判進度，市場視之為工潮有望可解決的跡象。