路透報道，美國通用汽車(GM)為期30天的工潮可能很快告一段落，因為勞資雙方接近達成新的薪酬協議。消息曝光後，GM股價一度升2.4%。
根據報道，雙方仍在斟酌協議內容細節，可能要到周三才公布達成協議。GM與美國聯合汽車工人工會(UAW)拒評上述消息。
路透較早時報道，GM行政總裁巴拉(Mary Barra)與總裁Mark Reuss，都加入與UAW薪酬協議談判。UAW前一天披露，將於周四與本地工會代表開會，講解談判進度，市場視之為工潮有望可解決的跡象。
今日 02:14 國際財經
路透報道，美國通用汽車(GM)為期30天的工潮可能很快告一段落，因為勞資雙方接近達成新的薪酬協議。消息曝光後，GM股價一度升2.4%。
根據報道，雙方仍在斟酌協議內容細節，可能要到周三才公布達成協議。GM與美國聯合汽車工人工會(UAW)拒評上述消息。
路透較早時報道，GM行政總裁巴拉(Mary Barra)與總裁Mark Reuss，都加入與UAW薪酬協議談判。UAW前一天披露，將於周四與本地工會代表開會，講解談判進度，市場視之為工潮有望可解決的跡象。
|下一篇：
|美國11月頁岩油產量料升5.8萬桶
|上一篇：
|瑞航停飛29架空巴A220航機 全面檢查引擎