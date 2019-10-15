國際財經

美國晶片廠商英特爾(Intel)宣布，收購加拿大上市軟件商Pivot Technology Solutions一項技術，涉及金額為2700萬美元(折合約2.1億港元)。

英特爾指出，被收購的資產為Smart Edge技術，此項技術有助電腦更快地處理數據分割。外界相信，市場人士表示，Smart Edge技術有利於英特爾拓展5G業務領域。

Pivot在7月完成Smart Edge美國專利登記，該項技術暫時未帶來任何收入，上半年核心營運虧損約100萬美元。