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今日 01:11 國際財經

谷歌推出新款Pixel手機 售價799美元起

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搜尋引擎谷歌(Google)宣布，推出新款Pixel手機與其他電子產品，新手機售價比早前推出的另一款手機高一倍。

谷歌將推出的Pixel 4手機配置更高質素鏡頭、較佳的感應器設計，及更佳的語音輔助系統，定價由799美元起，比5月推出的Pixel 3a售價399美元高。Pixel 3a推動谷歌上半年手機銷量達到410萬部，接近去年全年銷量480萬部。

此外，谷歌還推出新款手提電腦Pixelbook Go、Pixel Buds耳機、路由器與智能擴音機等。

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