國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)降全球經濟表現，但無損美企業績理想的利好作用，美股持續上揚，道指升幅擴至逾300點。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報27114點，升327點或1.22%；標普500指數報2998點，升32點或1.09%；納指報8149點，升100點或1.25%。

市場對缺乏具體細節的國際貿易關係進展消息，仍然心存疑慮。聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)稱，投資者可能對達成貿易協議需要的時間長短預期過於樂觀。儘管消費數據強勁，但它只是一份回顧性的數據，這就是為什麼其一直在強調美國經濟面臨下行風險、必須採取未雨綢繆的行動來避免經濟衰退的原因。

中國國務院副總理劉鶴可能於本月底前，再度率領經貿代表團到美國首都華盛頓或在北京，敲定較早前與美國達成的兩國首階段貿易協議文本，並就第二階段貿易協議展開談判工作。

不過，IMF發布最新《世界經濟展望》報告，下調2019年全球經濟增速預測至3%，創2008年金融危機後新低，主要是因為貿易不確定性及全球製造業活動的大幅放緩拖累。

值得注意的是，一些大型銀行公司相繼公布了財報，表現普遍優於預期，但股價則個別發展，摩通升逾3%、貝萊德及花旗升逾2%、富國銀行升逾1%、高盛則挫逾1%。

地緣政治關係方面，美國財政部長努欽和副總統彭斯宣布，總統特朗普簽署行政命令，正式對土耳其實施制裁。相關政策包括提高對土耳其的鋼鐵稅至50%、取消與土耳其的貿易協議談判、對涉及入侵敍利亞北部的土耳其政府部分官員和機構實施制裁等。

歐股方面，英國富時100指數報7213點，升不足1點或0.01%；德國DAX指數報12665點，升178點或1.43%；法國CAC 40指數報5718點，升75點或1.34%；意大利富時MIB指數報22379點，升281點或1.27%。