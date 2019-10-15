國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)公布最新一期《世界經濟展望報告》，再度把今年全球經濟增長預期下調至3%，較7月時預測低0.2個百分點，為2008年金融危機以來的最低水平。

同時，IMF亦下調2020年全球經濟增長預測至3.4%，較7月時預測低0.1個百分點。

於今年10月初IMF新任總幹事格奧爾基耶娃發表上任首次演講時就曾表示，本次發布的最新報告將再次下調全球經濟增長預測，今年全球接近90%地方經濟增長都將放緩，這一普遍減速意味着今年的經濟增長率將跌至本世紀初以來最低水平。

IMF首席經濟學家高平納斯(Gita Gopinath)在發布會上表示，全球經濟面臨同步放緩，但經濟復甦的基礎卻並不廣泛，仍要保持警惕，以汽車業為代表的製造業活動急劇惡化是導致增長疲軟的主要原因之一。美國和歐羅區的服務業也開始出現走弱的初步跡象。

IMF預計，發達經濟體今明兩年經濟增速均為1.7%，其中今年增速預期較7月時下調0.2%，明年則維持不變。

IMF將美國今年經濟增長預期下調0.2個百分點，至2.4%，但將明年增長預測上調0.2個百分點，至2.1%。歐羅區中德國已經率先進入衰退，IMF再次下調歐羅區今明兩年經濟增長預期至1.2%與1.4%，分別下調0.1和0.2個百分點。IMF對今明兩年中國經濟增長預期為6.1%和5.8%。