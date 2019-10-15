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今日 21:40 國際財經

格羅斯:負利率提振經濟和資產價格或已告終

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有「債王」之稱的格羅斯(Bill Gross)發表評論文章稱，在沒有實質性財政刺激政策的情況下，負利率殖利率對經濟和資產的提振可能已經結束，準備好迎接全球經濟增長緩慢，以及市場價格結束過去數月和數年來雙位數上漲的格局。

他續稱，精明的投資者應該開始持有高收益、安全的派息股票，股市牛市是實際利率下降所致，降到零的過程孕育了過去10年的歷史性走勢。

格羅斯指出，即使央行進一步放寬政策，股市也可能無法維持牛市，因為官員愈來愈明智認識到「零或負利率的負面影響」。

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