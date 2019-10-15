國際財經

加拿大於上周五(10月11日)公布的9月就業人口增加5.37萬人，其中全職就業人數更大增7萬人，遠超市埸預期；與此同時，9月失業率為5.5%，同樣低於市埸預期5.7%。美元/加元短線大跌近130點至最低1.3168，創9月12日以來的近一個月新低。

事實上，當日美滙指數同樣下跌，並加劇了美元/加元的跌勢。中美貿易代表於上周四至五(10月10日至10月11日)在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商，而美國總統特朗普在上周六(10月12日)表示，中美達成實質首階段的貿易協議，美國將會取消原定10月15日對2500億美元中國貨品加徵額外的關稅，此舉大幅緩和投資者對貿易戰的擔憂情緒，並減少了對美元的需求。

技術分析方面，美元/加元於上周最高反彈至1.3343，但再度受阻於1.3340-1.3360區域，其後滙價大幅回調逾百點至近一個月新低1.3168。不過，美元/加元經過大幅回調後在日線圖上升通道底部支持1.3160水平企穩，並迅速重返1.3200上方，後市滙價很大機會再度展開上行趨勢，並上探1.3350阻力(由5月31日高位1.3561至7月19日低位1.3012下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)。

交易策略方面，我們根據10月8日策略於1.3340建立的美元/加元沽盤(下望1.3205，升穿1.3405止損)已於1.3205平倉，獲利135點。短期內待美元/加元下跌至1.3160-1.3180區域買入，上望1.3330，跌穿1.3125止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供