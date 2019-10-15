國際財經

中美取得首階段貿易協議，惟市場仍關注英國本周能否達成脫歐協議，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7200點，跌13點或0.18%；德國DAX指數報12565點，升77點或0.62%；法國CAC 40指數報5682點，升39點或0.7%；意大利富時MIB指數報22262點，升164點或0.73%。

道指期貨暫報26866點，升120點。

中國國務院副總理劉鶴可能在本月底前，再度率領經貿代表團到美國首都華盛頓或在北京，敲定較早前與美國達成的兩國首階段貿易協議文本，並就第二階段貿易協議展開談判工作。不過，美國財長努欽表示，倘若到12月中仍無法與中方簽署貿易協議，屆時可能會恢復對中國貨加徵關稅。

英國脫歐方面，歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，英國與歐盟仍有可能於本周達成脫歐協議，儘管這已變得愈來愈困難。不過，消息人士表示，巴尼耶認為英國提出的最新脫歐提案仍不夠好，建議有必要在本周歐盟峰會過後與英國進行更多協商。

數據方面，英國截至8月的三個月就業人口意外下滑5.6萬人至326.9萬人，預期為增加2.3萬人；失業率意外從3.8%略為上升至3.9%。德國10月ZEW經濟景氣指數為負22.8，預期為負27。

油價急跌，紐約原油期貨現時每桶報52.62美元，跌0.97美元或1.81%；倫敦布蘭特期油報58.33美元，跌1.02美元或1.72%。