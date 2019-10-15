國際財經

中美取得首階段貿易協議，加上英國有望本周達成脫歐協議，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7227點，升14點或0.2%；德國DAX指數報12583點，升96點或0.78%；法國CAC 40指數報5692點，升49點或0.88%；意大利富時MIB指數報22273點，升175點或0.79%。

道指期貨暫報26877點，升131點。

經過兩日談判後，中美達成首階段貿易協議。中國國務院副總理劉鶴可能在本月底前，再度率領經貿代表團到美國首都華盛頓或在北京，敲定較早前與美國達成的兩國首階段貿易協議文本，並就第二階段貿易協議展開談判工作。

不過，美國財長努欽表示，倘若到12月中仍無法與中方簽署貿易協議，屆時可能會恢復對中國貨加徵關稅。美國特朗普政府的中國政策軍師白邦瑞表示，首階段的貿易協議，應該讓中國感到寬心(relieved)多於高興。市場分析指，該份協議尚未最後形成文字，中美尚未動筆簽訂任何協議，市場對其仍然抱有懷疑態度。

隨着中美貿易談判稍為有進展，投資者對貿易戰的焦點可能轉移至歐美。由164個成員國代表組成的世貿組織(WTO)，正式授權美國對最多75億美元的歐盟進口商品收稅。本月稍早，WTO一個仲裁小組就歐盟對空客的補貼問題做出了決定，認定歐盟及其部分成員國仍違規補貼空客公司。WTO爭端解決機構，允許美國對歐盟和空客生產國英國、法國、德國和西班牙採取反措施，市場憂慮貿易戰火在美歐重燃。

英國脫歐進展亦備受關注。英國國會周一復會，英女皇伊利沙伯二世在國會發表演講稱，英國的要務是在10月31日脫離歐盟。另外，歐盟據報正考慮舉行新的緊急峰會，以達成英國脫歐協議。歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，本周英國與歐盟仍有可能達成脫歐協議，即使現在變得愈來愈困難。

市場對中美首階段貿易協議的可行性存疑，拖累油價延續上日挫2%的頹勢。紐約原油期貨現時每桶報53.18美元，跌0.41美元或0.77%；倫敦布蘭特期油報58.98美元，跌0.37美元或0.62%。