時事脈搏 國際財經

歐盟據報正考慮舉行新的緊急峰會，以達成英國脫歐協議。

英國廣播公司(BBC)報道，新的英國脫歐峰會可能在月底前舉行。

英女皇伊利沙白二世周一在國會發表傳統的會期重啟演說，內容由本屆政府撰寫，概述約翰遜政府的議程，包括10月31日脫歐，以及與歐盟的新協議。然而，約翰遜爭取脫歐協議之路仍然崎嶇，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)周日表示，英國打破愛爾蘭邊界僵局的建議缺乏細節，歐盟有遭受欺詐的風險，而支持約翰遜的北愛爾蘭民主統一黨(DUP)也表示擔憂。