熱門：

今日 11:53 時事脈搏 國際財經

英脫歐 歐盟傳考慮舉行新緊急峰會

放大圖片

歐盟據報正考慮舉行新的緊急峰會，以達成英國脫歐協議。

英國廣播公司(BBC)報道，新的英國脫歐峰會可能在月底前舉行。

英女皇伊利沙白二世周一在國會發表傳統的會期重啟演說，內容由本屆政府撰寫，概述約翰遜政府的議程，包括10月31日脫歐，以及與歐盟的新協議。然而，約翰遜爭取脫歐協議之路仍然崎嶇，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)周日表示，英國打破愛爾蘭邊界僵局的建議缺乏細節，歐盟有遭受欺詐的風險，而支持約翰遜的北愛爾蘭民主統一黨(DUP)也表示擔憂。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。