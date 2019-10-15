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今日 11:34 國際財經

花旗傳擬在中國設立全資證券業務

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外電引述知情人士透露，花旗集團目前正計劃在中國設立全資證券業務。

知情人士稱，花旗集團最初可能會專注於券商和期貨交易，同時會擴大在中國的託管服務。該公司計劃最早在2020年上半年申請期貨業務牌照。

知情人士表示，花旗集團在中國的新證券業務最初可能不願建立投資銀行部門，因在目前的要求下，須在當地至少僱用35名員工，成本高昂。

花旗在一封電子郵件聲明稱，將繼續評估各種機遇，以進一步在中國為客戶提供支持。

中國證監會上周公布，從2020年開始，海外機構可以申請對境內合資企業的全資控股。

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