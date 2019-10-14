國際財經

全球最大社交媒體Facebook(fb)擬發行的加密貨幣Libra挫折頻頻，而負責監督Libra發行工作的Libra協會(Libra Association)周一在只有21個創始成員出席的會議上，選出5人委員會。

繼上周有多名公司退出Libra協會後，擁有Priceline，Kayak與Booking.com等旅遊網站的Booking周一宣布退出該會，令到創始成員由原先的28個減至21個。

Libra協會傳訊主管Dante Disparte表示，現時只是進行調整，不屬於重大挫折。他承認，可能原定明年中推出該款加密貨幣的時間或會延後。

根據公告，Libra協會選出的5人委員會成員，除了fb代表David Marcus外，還包括歐洲支付系統營運商PayU、創投基金Andreessen Horowitz、加密貨幣公司Xapo與非牟利機構Kiva Microfunds等企業的代表。

根據瑞士法例，在當地成立的Libra協會同時須公布機構監管程序，包括大部分決定須由管理委員會三分之二成員同意後方才有效等。

自從fb在3月公布有意明年發行Libra，全球多國監管機構對事件表達關注。七國集團(G7)周一發表的報告指出，包括Libra在內的所有穩定幣(stablecoin)項目，在證明具備安全和保障之前都不可能繼續發展。即使Libra協會能夠回應監管憂慮，也不保證能夠獲得監管機構批准發行。