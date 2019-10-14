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今日 05:04 國際財經

憂貿易協議生變 道指收市反覆偏軟

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中美貿易談判達成首階協議的樂觀情緒很快消散，市場擔憂敲定實質協議的前路仍艱難，美股乏力再升，道指反覆偏軟。歐洲主要股市亦全線走低。美滙回勇，英鎊從3個月高位滑落。油價回吐，曾下插逾3%。

道指周一早段最多下挫67點，即市低見26749點；其後曾倒升57點，盤中高見26874點；及後窄幅徘徊，收市輕微回吐29點或0.11%，報26787點。標指微跌0.14%，收報2966點。納指倒退0.10%，收報8048點。個別股份股價變動幅度不大，綜合化工產品集團陶氏高收1.52%，為表現最佳的道指成分股；金融股高盛和摩根大通向好；油股未受油價回落拖累，埃克森美孚和雪佛龍都靠穩。思科股價回吐1.10%，為跌幅最大的道指成分股。

歐洲股市受內容模糊的中美協議拖累，基本資源股帶頭挫2.5%下，行情偏軟，Stoxx 600指數下滑0.49%；脫歐限期迫在眉睫，英國股市跌0.46%，德股和法股亦分別跌0.2%和0.4%。

油價回吐 曾下插逾3%

美國財長努欽周一表示，倘若到12月中仍無法與中方簽署貿易協議，屆時可能會恢復對中國貨加徵關稅，但強調仍預期會有協議，並透露本周將與中國就貿易問題進行副部級通話。市場分析指中美尚未動筆簽訂任何協議，投資者信心將動搖。

美股周二開始步入季度業績公布期，花旗、高盛和摩根大通率先派發成績表；據FactSet的統計，分析師預測標普指數成分公司上季盈利平均按年下跌4.6%。

避險情緒升溫，美滙指數尾段升0.22%，報98.52；日圓一度漲0.24%，到美市尾段倒跌0.02%，至每美元兌108.4日圓。有傳歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）曾指英國的建議缺乏必須的部分，消息令英鎊從3個月高位回落，曾下挫1.2%，兌1.2516美元；英女皇在國會發表演說後，平倉盤推動英鎊最多回升至上周五收市水平，之後約在1.26美元徘徊。歐羅回軟0.1%，兌1.103美元。

紐約期金扭轉上兩個交易日跌勢，周一最多升0.85%，高見每盎斯1501.5美元，收市報1497.6美元，仍反彈0.6%。

國際油價繼上周五錄得近一個月最大單日升幅後回吐，紐約期油曾挫3.5%，收市仍跌2%，每桶報53.59美元；布蘭特期油跌1.9%，收報59.35美元。

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