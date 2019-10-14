國際財經

歐洲股市周一收市回吐，泛歐指數Stoxx 600收報389點，下滑0.49%。美國早前聲稱與中國達成首階段貿易協議，但中國官方媒體未提及有關協議，令市場感到疑惑，消息拖累歐洲股市由近日高位回落。

英國富時100指數收報7213點，跌0.46%或33點；德國DAX指數收報12486點，倒退0.20%或25點；法國CAC 40指數收報5643點，下挫0.40%或22點；意大利富時MIB指數收報22097點，跌0.30%或67點；西班牙IBEX 35指數收報9246點，低收0.29%或27點。