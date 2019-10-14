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英女皇確認英國本月底脫離歐盟

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英國國會周一復會，英女皇伊利沙伯二世在國會發表演講稱，英國的要務是在10月31日脫離歐盟。

英女皇在國會上議院議事廳的王座上發表演講，宣讀政府政策方向和未來立法計劃。她說，政府希望在自由貿易和友好合作基礎上，和歐盟建立新夥伴關係；英國脫歐之後，仍然會在國際事務中扮演重要角色，倡導自由貿易，和國際夥伴一同解決最緊迫的全球挑戰。

在英女皇發表演講前，首相約翰遜發表演說，表示英國人不想再為脫歐等待更長時間，離開歐盟是英國建立新路線和新方向的決定性機遇。

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