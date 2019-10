即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾上周在丹佛舉行的公開活動上表示,局方快將增加購買短期國庫債券,以免再發生9月時銀行體系資金供應短缺導致同業拆息大幅波動的情況。聯儲局隔夜回購利率(Overnight repo rate)9月中旬有數天顯著高於聯邦基金利率,局方透過回購協議(repurchase agreement),緊急向市場注入多達750億美元「隔夜錢」。鮑威爾亦指出,因應近期美國貨幣市場動盪,局方計劃重新買債,而相關行動會擴大聯儲局的資產負債表,但強調只是確保市場有充足流動資金,維持對超短期貸款利率的控制,並不是再次實行2008年至2014年間買入長債為主的量化寬鬆(QE)。

聯儲局其後公布,由10月15日開始每月購入600億美元、最長一年期的國庫債券,措施起碼維持至明年第二季。

鮑威爾早在9月18日聯儲局議息會議後回答記者提問時已表明,將在適當時候讓局方的資產負債表恢復自然增長(to resume the organic growth of our balance sheet);根據上周公布的9月會議紀錄,在9月16日和17日隔夜回購利率分別超過5厘及達8厘以上,確實遠比當時聯邦基金利率2厘至2.25厘區間高。

由此可見,聯儲局這次重啟包括不超過一年期的「量寬」,顯然為了防範再出現9月時市場資金嚴重緊絀的情況,並且反映鮑威爾的貨幣政策基本上都是他一直堅持由經濟數據主導(data dependent),以及因應市場狀況而見招拆招。局方將於香港時間周四凌晨發布俗稱褐皮書(The Beige Book)的全國12區聯儲銀行在所屬地區收集的最新資料報告,相信會很大程度影響聯儲局會否在本月30日的議息會議減息。

港股方面,受惠於中美上周五達成首階段貿易協議的消息,周一恒指高開212點,反覆升至26636點才遇到阻力,收報26521點,漲213點(0.81%)。

恒指連續兩個交易日在10天、20天、50天線以上收市,技術走勢確認轉好。值得注意的是,附【右圖】所見,港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)自9月24日從39.9%見頂下跌,僅兩周左右便在10月8日的36.8%找到支持並開始回升。本欄曾講過,平滑中線市寬一旦轉向,勢頭維持日子最少會以周計算,即是說,港股市底起碼在未來一兩星期改善。

此外,EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,9月25日升穿代表強勢股買盤的強勢股指數後,踏入10月,兩者距離逐漸收窄。根據平滑中線市寬及強弱股指數最近表現,恒指不難突破以一個標準差計算的TrendWatch下降通道頂。

信報投資研究部

