國際財經

儘管中美達成局部貿易協議，但仍然充滿變數，投資者偏審慎，美股表現反覆。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報26860點，升43點或0.16%；標普500指數報2971點，升1點或0.04%；納指報8067點，升10點或0.13%。

由164個成員國代表組成的世貿組織(WTO)，今日正式授權美國對至多75億美元的歐盟進口商品收稅。本月稍早，WTO一個仲裁小組就歐盟對空客的補貼問題做出了決定，認定歐盟及其部分成員國仍違規補貼空客公司。WTO爭端解決機構，允許美國對歐盟和空客生產國英國、法國、德國和西班牙採取反措施，市場憂慮貿易戰火在美歐重燃。

經過兩日談判後，美國總統特朗普上周五表示，中美達成首階段貿易協議。不過，分析指出，該份協議尚未最後形成文字，市場對其仍然抱有懷疑態度。

市場同時關注美國聯儲局最近採取的寬鬆政策，聯儲局將從明日(15日)開始每月購買約600億美元短期債券，以確保銀行體系擁有充足的儲備金，但強調新計劃並不標誌着貨幣政策的改變，目的為了應對近期短期貨幣市場的動盪。

另外，英國脫歐進展亦備受關注，英國和歐盟方面將在本周歐盟峰會上就脫歐問題作出進一步的闡述。市場人士認為，儘管上周英國脫歐談判雙方都暗示有達成協議的希望，但目前該協議還存在巨大不確定性。英國議會今日復會，英女皇發表演講稱，英國的要務是在10月31日脫離歐盟。

歐股方面，英國富時100指數報7217點，跌29點或0.41%；德國DAX指數報12489點，跌22點或0.18%；法國CAC 40指數報5645點，跌19點或0.35%；意大利富時MIB指數報22141點，跌24點或0.11%。