國際財經

十月初美國經濟數據整體偏弱，拖累美元/日圓於10月3日一度跌至最低106.45，創近一個月新低。但隨着市場風險胃納回升，美元/日圓於上周顯著回升，並於上周五(10月11日)升至108.60，刷新8月1日以來的逾兩個月新高。

投資者樂觀情緒升溫，主要受兩方面影響︰其一、歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)於上周五(10月11日)表示，在昨天與英國首相約翰遜(Boris Johnson)會面後，收到了愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)的簽約信，指出仍有一定機會達成協議。英國硬脫歐風險下降，令投資者避險情緒亦大幅降溫。

其二，中美貿易代表於上周四至五(10月10日至10月11日)在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商。美國總統特朗普在上周六(10月12日)表示，中美達成實質首階段的貿易協議，美國將會取消原定下星期二對2500億美元中國貨品加徵額外的關稅，此舉大幅緩和投資者對貿易戰的擔憂情緒。

值得留意的是，美國將於周四(10月17日)公布素有「魔鬼數據」之稱的9月零售銷售數據，若數據差於市埸預期的話，美元/日圓很大機會再度展開下行趨勢。

技術分析方面，美元/日圓於10月3日一度跌至106.45，逼近106.40支持水平(由8月26日低位104.42至9月18日高位108.45上升浪的50%回吐水平)，其後美元/日圓開始受到買盤支持並連升三日，刷新逾兩個月高位，於日線圖形成上升通道。但中美貿易方面利好消息似乎已經出盡，若美元/日圓不能順利突破108.80-109.00區域阻力，後市或有機會出現回調並下探上升通道底部107.00水平。

交易策略方面，我們根據9月23日策略於108.10建立的美元/日圓沽盤(下望106.60，升穿108.50止損)已於106.60平倉，獲利150點。短期內待美元/日圓回升至108.60-108.80區域沽出，下望107.10，升穿109.10止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供