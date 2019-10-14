國際財經

英國與歐盟達成新脫歐協議未明朗，抵消中美取得首階段貿易協議的利好因素，歐洲股市中段持續下滑，油價跌逾2%。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7200點，跌46點或0.64%；德國DAX指數報12400點，跌110點或0.88%；法國CAC 40指數報5608點，跌56點或1%；意大利富時MIB指數報22021點，跌144點或0.65%。

道指期貨暫報26653點，跌122點。

中美上周五結束為期兩日的貿易談判後，美國總統特朗普宣布達成首階段貿易協議。美方稱，中國將於未來兩年，每年購入400億至500億美元的美國農產品，美國亦暫緩原訂於周二(15日)提高2500億美元中國貨品的關稅率。

外電引述知情人士透露，中國希望最快在10月底進行進一步談判，以確定被特朗普稱為「第一階段」貿易協議的細節，以待國家主席習近平同意簽署。

英國與歐盟雖然有望達成新的脫歐協議，但英國與歐盟均表示，在脫歐協議的問題上，雙方還有大量工作有待完成。歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)將於周二向27個成員國滙報談判的最新進展。

數據方面，歐羅區8月工業生產按月上升0.4%，預期為上升0.3%；按年跌2.8%，預期為下降2.5%。

油價急跌，紐約原油期貨現時每桶報53.44美元，挫1.26美元或2.3%；倫敦布蘭特期油報59.06美元，下降1.45美元或2.4%。