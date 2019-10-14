國際財經

「商品大王」、著名投資者羅傑斯(Jim Rogers)認為，今後將迎來超過雷曼倒閉的經濟危機。

歐洲央行9月減息，聯儲局也決定進一步減息。在全球貨幣寬鬆之中，正在發生競爭性貨幣貶值。羅傑斯早前訪問日本，並接受當地媒體《日經Veritas》採訪時表示，並不支持現時的貨幣政策，因為貨幣貶值在中長期來說，推動國家經濟增長的情況一次也沒有。部分國家還出現負利率，史無前例的事情不斷發生。美國也在雷曼危機後的2011年債務大幅增加。他指出，為了抑制經濟減速，全球各國央行不斷印刷紙幣，反問誰來償還膨脹的債務，強調這些政策應盡快停止。

羅傑斯又認為，今後將迎來超過雷曼危機的經濟危機。雖然不知道以何種形式出現，但應對或極為困難。在雷曼危機後，中國通過財政刺激支撐世界經濟，但如今全球都沒有哪一個國家能扮演與當時中國相同的角色。

另外，羅傑斯提到，日本不是一個好的投資對象，透露自日本2011年311大地震之前，他一直在買日本股票，但2018年秋季已全部清倉。他又相信，日圓正面臨各種誤解，例如被視為安全資產等，認為日圓價值長期來看將明顯下滑。

談及日本經濟現狀，羅傑斯指出，日本人口正在減少，但政府維持基礎設施投資，債務每天都在增加，對此感到不安。將來的人口和債務額將出現的悲慘狀況，通過簡單的加減法即可得知，而為了削減債務，本應減少財政支出，但政府卻預定實施消費增稅。

對於日圓在滙市十分堅挺，羅傑斯說，這是因為在貿易局勢等各種風險存在的背景下，很多人將日圓視為安全資產。在一段時間內，日圓作為投資對象還不錯，但市場對日圓的看法充滿誤解，日圓並不安全。如果考慮日本的實力，20年後日圓的價值或將比目前大幅下降，因為在世界歷史上，財政存在問題的國家貨幣全部會貶值。

他續解釋，「現代貨幣理論」(Modern Monetary Theory, MMT)的討論在全球都很活躍，但「天下沒有免費的午餐」。如果日本今後繼續超發紙幣，日圓的價值將相對下降。30年前的日本借助健全的財政在世界上聞名，但如今已沒有昔日景象。