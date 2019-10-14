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今日 16:24 國際財經

法國道達爾入股印度Adani Gas

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法國石油巨擘道達爾(Total)同意收購37.4%印度Adani Gas股權，冀擴大當地業務。

道達爾表示，印度的目標是實現能源組合多元化，在國內城市促進天然氣的使用，並將天然氣用作汽車燃料，這是印度更大的減排計劃的一部分。在這背景下，印度的天然氣市場擁有巨大的增長潛力。

印度已設定目標，到2030年將使天然氣在能源組合中的佔比從目前的7%提升至15%。

Adani Gas在聲明中稱，這項交易後，Adani家族和道達爾將各持有公司37.4%的股份，而25.2%的股份將由公眾持有。

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