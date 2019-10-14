熱門：

今日 15:53 國際財經

歐股早段下滑 油價挫逾1%

放大圖片

中國進出口數據遜預期，以及英國與歐盟達成新脫歐協議仍無期，抵消中美取得首階段貿易協議的利好因素，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7210點，跌36點或0.51%；德國DAX指數報12445點，跌66點或0.53%；法國CAC 40指數報5628點，跌37點或0.65%；意大利富時MIB指數報22075點，跌89點或0.4%。

道指期貨暫報26756點，跌19點。

中美兩國上周五結束為期兩日的貿易談判後，美國總統特朗普宣布達成首階段貿易協議。美方稱，中國將於未來兩年，每年購入400億至500億美元(約3120億至3900億港元)的美國農產品，美國則暫緩原訂於周二(15日)提高2500億美元中國貨品的關稅率，並考慮是否把中國剔出滙率操縱國名單。

不過，今次協議並無提及華為、知識產權等關鍵議題，有投資銀行認為，兩國互相調高對方貨物關稅的危險性依然相當高。其中，大摩相信企業對中美達成首階段協議的反應不會過於積極，全球經濟的利淡因素依然存在；高盛估計，美國原定12月對更多中國貨品加徵15%關稅的措施，政策實施的可能性為60%。

英國與歐盟雖然有望達成新的脫歐協議，但英國與歐盟均表示，在脫歐協議的問題上，雙方還有大量工作有待完成。英國首相約翰遜辦公室發言人指出，他與內閣成員較早時舉行電話會議，表示雙方仍有可能在最後時刻達成脫歐協議，但是在此前，雙方有大量工作要完成。

歐盟亦發表聲明表示，英國與歐盟的分歧仍在於關稅問題方面，如果要達成協議，雙方還有大量工作有待完成。聲明又指出，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)將於周二向27個成員國滙報談判的最新進展。

美國鑽油井數量終止連跌7周、原油需求疲弱，抵消中東局勢緊張及貿易緊張局勢緩和的因素，拖累油價挫逾1%。紐約原油期貨現時每桶報54.11美元，挫0.59美元或1.08%；倫敦布蘭特期油報59.86美元，挫0.65美元或1.07%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。