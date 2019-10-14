國際財經

中國進出口數據遜預期，以及英國與歐盟達成新脫歐協議仍無期，抵消中美取得首階段貿易協議的利好因素，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7210點，跌36點或0.51%；德國DAX指數報12445點，跌66點或0.53%；法國CAC 40指數報5628點，跌37點或0.65%；意大利富時MIB指數報22075點，跌89點或0.4%。

道指期貨暫報26756點，跌19點。

中美兩國上周五結束為期兩日的貿易談判後，美國總統特朗普宣布達成首階段貿易協議。美方稱，中國將於未來兩年，每年購入400億至500億美元(約3120億至3900億港元)的美國農產品，美國則暫緩原訂於周二(15日)提高2500億美元中國貨品的關稅率，並考慮是否把中國剔出滙率操縱國名單。

不過，今次協議並無提及華為、知識產權等關鍵議題，有投資銀行認為，兩國互相調高對方貨物關稅的危險性依然相當高。其中，大摩相信企業對中美達成首階段協議的反應不會過於積極，全球經濟的利淡因素依然存在；高盛估計，美國原定12月對更多中國貨品加徵15%關稅的措施，政策實施的可能性為60%。

英國與歐盟雖然有望達成新的脫歐協議，但英國與歐盟均表示，在脫歐協議的問題上，雙方還有大量工作有待完成。英國首相約翰遜辦公室發言人指出，他與內閣成員較早時舉行電話會議，表示雙方仍有可能在最後時刻達成脫歐協議，但是在此前，雙方有大量工作要完成。

歐盟亦發表聲明表示，英國與歐盟的分歧仍在於關稅問題方面，如果要達成協議，雙方還有大量工作有待完成。聲明又指出，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)將於周二向27個成員國滙報談判的最新進展。

美國鑽油井數量終止連跌7周、原油需求疲弱，抵消中東局勢緊張及貿易緊張局勢緩和的因素，拖累油價挫逾1%。紐約原油期貨現時每桶報54.11美元，挫0.59美元或1.08%；倫敦布蘭特期油報59.86美元，挫0.65美元或1.07%。