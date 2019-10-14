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法興棄在華設合資券商 研建全資子公司

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法國第三大銀行法興銀行(Societe Generale)表示，已放棄在內地組建合資證券公司的計劃，轉而選擇組建一家全資子公司。

法興中國區全球市場負責人表示，隨着中國市場的進一步開放，該行將在中國進行更多的投資。法興已放棄在華組建合資公司計劃，以避免未來股權轉讓的麻煩。

法興香港發言人證實，該行推遲在中國開設本地證券業務的計劃，直到監管機構公布更多細節，並強調該行對中國市場的承諾。

中證監上周五公布，將於明年1月開始，逐步取消外資在期貨公司、基金管理公司及證券公司的持股限制。

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