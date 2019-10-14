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今日 11:17 國際財經

本田寶馬等5車企攜手研發汽車自動支付

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《日經新聞》報道，本田及寶馬等全球5家汽車廠商將着手建立汽車自動支付服務的基礎。

據悉，將會利用區塊鏈技術，自動記錄每輛汽車的停車費和高速費等支付訊息並完成自動支付，不必每次使用現金或電子結算，從而使汽車順暢移動，力爭使汽車成為結算和訊息管理等社會基礎設施，而不僅僅只是移動手段。

報道指出，本田、寶馬、通用汽車、福特、雷諾5家車企加入該計劃，將從11月開始在美國開展實證試驗。5家廠商首先將會給每輛汽車配備數字ID，用於記錄購買者及駕駛途中接受的服務內容等訊息。

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