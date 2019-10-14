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《華爾街日報》報道稱，歐洲各國政府準備的一份私下傳閱的風險評估報告，歐盟已確定外國電訊設備供應商構成的一系列具體安全威脅，這突顯歐盟對中國華為等供應商的審查力度。

歐盟日前已發布一份公開報告，警告稱敵對國家或由國家支持的代理人，對全球各地正在推出的新5G移動網絡構成安全威脅。

另外，在歐盟成員國最近相互傳閱的一份非公開風險分析報告中，各國政府私下提出電訊設備供應商構成的一系列具體安全威脅。新的評估尤其引起歐洲各國政府官員對華為的擔憂，華為一直是英國和德國等歐洲大經濟體的大型網絡設備供應商。