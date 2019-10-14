國際財經

英國首相約翰遜辦公室發言人稱，約翰遜與內閣成員周日舉行電話會議，約翰遜向內閣表示，與歐盟仍可能在最後關頭達成脫歐協議，但要達成脫歐目標，還有很多工作有待完成。

歐盟官員則繼續對達成協議潑冷水，歐盟委員會主席容克稱，若英國尋求延遲脫歐，他不會拒絕要求。

英女皇周一將發表演說，預料脫歐計劃將成為演說重點。此外，英國國會也會重新召開。

上周，約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡會談後發表聯合聲明，表示有可能在10月31日脫歐限期前達成協議，引發市場對於有序脫歐的預期升溫。