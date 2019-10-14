熱門：

今日 05:15 國際財經

約翰遜:有望達成脫歐協議 仍有很多工作

放大圖片

英國首相約翰遜辦公室發言人稱，約翰遜與內閣成員周日舉行電話會議，約翰遜向內閣表示，與歐盟仍可能在最後關頭達成脫歐協議，但要達成脫歐目標，還有很多工作有待完成。

歐盟官員則繼續對達成協議潑冷水，歐盟委員會主席容克稱，若英國尋求延遲脫歐，他不會拒絕要求。

英女皇周一將發表演說，預料脫歐計劃將成為演說重點。此外，英國國會也會重新召開。

上周，約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡會談後發表聯合聲明，表示有可能在10月31日脫歐限期前達成協議，引發市場對於有序脫歐的預期升溫。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。