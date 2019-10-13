國際財經

新任奧地利央行行長兼歐洲央行管理委員會委員Robert Holzmann認為，歐央行現時的寬鬆貨幣政策屬於錯誤，希望候任歐央行行長拉加德上任後，能修正有關錯誤。

Holzmann接受奧地利傳媒訪問時表示，由於歐央行推行寬鬆貨幣政策，現時市場利率變為負值，負利率對刺激商界投資的效果不彰，相反卻打擊投資積極態度，所以是錯誤。

Holzmann期望拉加德上任後，可以為歐央行帶來截然不同的貨幣政策。他建議歐央行考慮調低通脹目標，由2%降至1.5%。